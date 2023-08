Vieta i bagni del lido a chi proviene dalla spiaggia libera | denunciato

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLeno di utilizzare idelperchèda unae il sindaco denuncia il gestore. E’ successo a Bacoli, località balnerare alle porte di Napoli. “Abbiamo provveduto a denunciare unbalneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo? ‘Lei viene. E qui non può entrare’. Una roba allucinante – scrive il sindaco Josi Gerardo Della Ragione su Facebook – che infanga il buon nome della nostra città. E, peggio ancora, infanga molti altri concessionari di arenile che, invece, nella nostra città, rispettano le più basilari regole di civiltà. Intollerabile”. “La donna – prosegue il ...

"Abbiamo provveduto a denunciare un lido balneare di Bacoli che si è rifiutato di far utilizzare i propri, ad una donna. Motivo 'Lei viene dalla spiaggia libera. E qui non può entrare'. Una ......di 37 anni non ha rispettato il divieto di balneazione affisso nella zona Stabilimento, ... Se c'è un'ordinanza chedi fare il bagno, bisogna rispettarlo o rischiamo di mettere a rischio la ......deio delle fontanelle dell'acqua. Quasi fosse impossibile coniugare altrimenti il rispetto per i morti con quello per i vivi. il caso Murgia contro il sindaco leghista di Ventimiglia che...

Vieta bagni lido a chi proviene da spiaggia libera, denunciato Euronews Italiano

Le vietano di utilizzare i bagni del lido perchè proviene da una spiaggia libera e il sindaco denuncia il gestore. E' successo a Bacoli, località balnerare alle porte di Napoli. (ANSA) ...Lago di Garda. Uno sversamento accidentale di gasolio da un’imbarcazione (circa 60 litri) ha inquinato le acque adiacenti al porto vecchio di Lazise, nel pomeriggio di lunedì.