Video virale della prof palermitana Giovanna Corrao che fa riflettere dopo lo stupro di gruppo | “Siamo dei falliti” – VIDEO

(Di martedì 22 agosto 2023)il gravissimo episodio di violenza sessuale a Palermo, laessoressasi fa portavoce dell’indignazione e dell’emergenza educativa in unche ha suscitato un milione di visualizzazioni. La sua invettiva pungente mette in luce le responsabilità dei giovani e dei genitori nella crisi educativa e morale attuale La recente e scioccante notizia dellodia Palermo ha scosso la società non solo a livello locale, ma anche nazionale. In mezzo all’indignazione e alla rabbia, è emersa la voce forte e sinceraessoressa, che con il suoha attratto oltre un milione di visualizzazioni e ha ...

... perché non provare a guardare un k - drama, come il'Mask Girl' Si tratta della storia di ... Piattaforme streaming come Netflix ed Primeci propongono, ogni mese, tantissime novità ...Ildi un passantesu TikTok Ilgirato da un passante è finito su TikTok e ha scatenato la reazione dei tifosi: 'Non è molto bravo a parcheggiare il pullman', ha scritto un utente ...... protetti nei parchi nazionali, diventae si conquista la ribalta nei media italiani e sui ... Immagini eincredibili con una mamma cervo che allatta il cucciolo in mezzo alla carreggiata ...

Anna Foglietta, il video virale a Roma: "Pago tutto, pretendo rispetto" Liberoquotidiano.it

"Questo è un parco che si trova al centro di Roma, al centro di Roma capitale", dice l'attrice, che su Twitter pubblica un video per documentare lo stato in cui versa il Parco… Leggi ...Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao e RP. Sono questi i nomi (e, nel caso di uno di loro, ...