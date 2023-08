VIDEO – Torino-Cagliari 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

(Di martedì 22 agosto 2023), posticipoprima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. NESSUN GOL –0-0 nel posticipoprima giornata diA. Ricomincia con un pareggio l’esperienza delnel massimo campionato. Ci prova in avvio Antonio Sanabria in girata da angolo, ma Boris Radunovic è attento. Claudio Ranieri piazza un 3-4-2-1 senza un vero centravanti e con quattro esordienti assoluti inA, senza che i suoi ne risentano. Anzi: al quarto d’ora capitan Nahitan Nandez va via di forza ...

La cronaca di- Cagliari Primo tempo vivace con Sanabria pericoloso in più occasioni. Il Cagliari ci prova con Nandez ma la conclusione dell'uruguaiano viene parata con un grande ......- Cagliari a reti inviolate, soddisfatti i tifosi della Gallura: 'Buona la prima… Spargi come Pig Beach, famigliola di cinghiali accoglie i bagnanti -Perde lo zaino della ...... si aggiungono i sold out dei live previsti a Napoli (12 ottobre, Duel Club),(19 ottobre, ...1 milioni di views con ilufficiale su YouTube. Tra le più seguite anche sui social, la ...

Torino-Cagliari: video, gol e highlights Sky Sport

I granata, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 contro il neopromosso Cagliari ...Torino - Cagliari è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 21 agosto alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.