Video Gol Crystal Palace - Arsenal 0 - 1 | Odegaard su rigore Gli highlights

(Di martedì 22 agosto 2023) Nel posticipo della 2ª giornata di Premier League, l'supera in trasferta ilnel derby per 0 - 1. Decide undi. Guarda ilcon glidel ...

Nel posticipo della 1ª giornata di Serie A, il Milan vince per 0 - 2 a Bologna grazie aidi Giroud e Pulisic. Guarda ilcommento dell'inviato della Gazzetta al 'Dall'Ara', Luigi ...Nel posticipo della 2ª giornata di Premier League, l'Arsenal supera in trasferta il Crystal Palace nel derby per 0 - 1. Decide un rigore di Odegaard. Guarda ilcon gli highlights del ...L'americano ispira anche l'azione del primoed esalta i tifosi rossoneri sui social. Guarda ilcon i meme più ...

Video Gol di De Ketelaere in Sassuolo-Atalanta 0-2: le reazioni sui social La Gazzetta dello Sport

Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19V, 7N), l’unico successo degli emiliani nel periodo risale al 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza con gol di ...Il Torino è l’unica squadra contro cui Nahitan Nández ha segnato più di un gol in Serie A (due reti su quattro totali), tra cui la sua prima marcatura nel torneo (il 27 ottobre 2019 all’Olimpico ...