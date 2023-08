VIDEO ? Inter | ricordi di Champions League | protagonista a sorpresa!

(Di martedì 22 agosto 2023) L’è statain più occasioni ine la UEFA ha riportato alla memoria un salvataggio incredibile di un nerazzurro. C’è il? L’è arrivata a giocare la finale dinella scorsa stagione. Ma anche in altre annate è stata una delle squadre protagoniste della competizione europea. Come accadde quando Andrea Ranocchia si resedi un salvataggio spettacolare! Sul profilo Twitter della UEFAsi legge: «Questo è cinema». This is cinema.#UCL pic.twitter.com/lFphOPq10C — UEFA(@) August 22, ...

- Monza è stata la prima partita da ex nerazzurro per Roberto Gagliardini: Lautaro Martinez non riserva alcun trattamento di riguardo al vecchio ...vedi anche Serie A, parte campionato: ok Napoli,, Verona, Fiorentina.La cronaca di Torino - Cagliari Primo tempo vivace con Sanabria pericoloso in più occasioni. Il Cagliari ci prova con ...In questa edizione: - Napoli,e Juventus partono forte, steccano le romane - La Spagna del calcio femminile è Campione del Mondo - Bagnaia domina in Austria, torna a volare la bandiera italiana - Delusione per Jacobs e ...

VIDEO - Il grande INSEGNAMENTO del mercato dell'Inter Fcinternews.it

"Roma, 21 Agosto 2023. Parco della Resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città - scrive in un post corredato da un video che testimonia il degrado in cui versa il ...L’estate di Romelu Lukaku è stata travagliata: il piano per tornare all’Inter e il suo “tradimento”, le offerte ... in ogni caso difficilmente si forzerà la mano in tal senso. OneFootball Video ...