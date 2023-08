Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 19.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CON L INFORMAZIONE CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE UN SERVIZIO DELLAPER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LATINA SULLA VIA PONTINA PRESTYARE ATTENZIONE AUTO IN FILA ALTEZZA POMEZIA MENTRE SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA DEL RESTO SLA VIABILITA’ SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI DIRETTRICI DELLANESSUNA CRITICITA DA SEGNALARE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO CONTINUANO LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO IN CORSO CANTIERI PER IL RINNOVO DEI BINARI. PER QUESTO MOTIVO FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. DA MARCO ...