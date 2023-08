Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 17.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ CON L INFORMAZIONE CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA TIBURTINA DAL RACCORDO FINO A SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA PER I CANTIERI ATTIVI SULLA CASSIA BIS CONTINUANO I LAVORI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21 6 DEL MATTINO INTERVENTI CHE PREVEDONO LA RELIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SVINCOLO CESANO LE RUCHE CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA DELLE RAMPE IN INGRESSO E IN USCITA IN BASE ALLE LAVORAZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTI RITARDI SULLA LINEA ALTA VELOCITA NAPOLIA CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA I TRENI ALTA ...