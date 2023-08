Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAREGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. DISAGI INVECE SULLA LITORANEA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA PISA, LA CIRCONE E’ DUNQUE TORNATA REGOLARE. RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO IN CORSO CANTIERI PER IL RINNOVO DEI BINARI. PER QUESTO MOTIVO FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito ...