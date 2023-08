Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPOCO TRAFFICATE LE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI IN QUESTO MARTEDI’ 22 AGOSTO. DISAGI INVECE PER CHI SI SPOSTA IN TRENO: SULLA LINEA PISA, LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONEPER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA. I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral