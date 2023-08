Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE PIUTTOSTO TRANQUILLA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, RISOLTI ANCHE I PRECEDENTI INCIDENTI CON CONSEGUENTE NORMALIZZAZIONE DEL TRAFFICO. CONTINUANO LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO IN CORSO CANTIERI PER IL RINNOVO DEI BINARI. PER QUESTO MOTIVO FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA. INFINE SULLA FERROVIA METRE PROSEGUONO I LAVORI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 21:00. IN SEGUITO ATTIVI, COME SEMPRE, BUS SOSTITUTIVI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE ...