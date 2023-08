Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)DEL 22 AGOSTOORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA AUTOSTRADA DEL SOLE, CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E IL NODO A1-A24 IN DIREZIONE. FILE SULLA A24-L’AQUILA PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. CI SPSOTIAMO SULL’APPIA DOVE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VELLETRI E CISTERNA DI LATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANCORA DISAGI SULLA NETTUNENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE DOVE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. CONSEGUENTI CODE NELLE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral