Vertice di Atene | 11 paesi adottano una dichiarazione a sostegno dell’Ucraina

... e dopo l'ultimo viaggio in Europa, che era stato a luglio, per partecipare aldella Nato a ... Dopo essere stato in Danimarca, Zelensky è atterrato ad, dove ha incontrato i vertici europei.Il presidente russo, Vladimir Putin, parteciperà da remoto al 15moBrics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) che si apre oggi a Johannesburg. "La Grecia ...durante la sua visita ad...volato poi nel pomeriggio ad, dove ha incontrato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. ... Sul fronte russo, invece, il presidente Vladimir Putin parteciperà in videoconferenza al...

Ambasciata Usa: i cittadini americani lascino subito la Bielorussia. Zelensky ad Atene - Prigozhin riappare in Africa: "Rendiamo il nostro paese ancora più grande e l'Africa più libera" - Prigozhin riappare in Africa: "Rendiamo il nostro paese ancora più grande RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Le notizie sul conflitto in Ucraina di martedì 22 agosto. La notizia del prossimo invio di aerei da combattimento da parte scatena la prevedibile rabbia di Mosca. Che comunica l’abbattimento di una na ...