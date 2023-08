Verona | ufficiale l’arrivo di Serdar dall’Hertha Berlino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Hellasha ufficializzato la firma di Suat, centrocampista classe 1997,Di seguito il comunicato delsu. COMUNICATO – HellasFC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Herta BSC le prestazioni sportive del centrocampista Suat. Nato l’11 Aprile 1997 a Bingen, in Germania,inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Mainz 05 nel 2008. Fa il suo esordio da calciatore professionista nella stagione 2015/2016 nella terza divisione tedesca, in un match tra Mainz 05 II e Stoccarda II, terminato 1-1. Tre giorni dopo esordisce in Bundesliga con la Prima squadra del Mainz 05 in una vittoria per 3-1 ...