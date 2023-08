«Venezia sarà sommersa | bisogna essere rapidi» L’allarme dell’esperto Andrea Rinaldo che riceverà il “Nobel dell’acqua”

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) «Far restare viva e vitalenonfacile». A dirlo è, idrologo che domaniil “per l’acqua”. Vive a Stoccolma, ma è nato nel capoluogo veneto nel ’54. A soli 12 anni ha vissuto in prima persona l’Acqua Granda, un’inondazione senza precedenti che travolse la città nel ’66. «Ricordo un metro e 90 che per 20 ore non scendeva, il panico perché nessuno capiva cosa stava accadendo, la miseria lasciata dall’ondata in ritirata», racconta. «Oggi prevediamo che il marepiù alto di un metro fra cento anni. Nel resto del mondo intanto il ghiaccio antartico si è ridotto quest’anno come mai aveva fatto prima. E se perdiamo la Groenlandia, altro che un metro di innalzamento del mare. Ne avremo 7. L’impressione è che il cambiamento non sia ...