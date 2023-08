Vannacci “Non sono un orco”. Crosetto “Ho agito da ministro”

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non dirò nulla sul contenuto della comunicazione con Salvini, ma mi ha fatto piacere sicuramente. Come fa piacere ogni volta che qualcuno mostra interesse per un servitore dello Stato e per come può sentirsi”. Lo ha detto il generale Roberto, al centro delle polemiche per il libro “Il mondo al contrario”, in un'intervista al Corriere della Sera. “Nonun mostro, nè un”, precisa.non fa nessun passo indietro: “Fintanto che non offendo e non ledo la dignità di qualcuno ho diritto ad esprimere la mia opinione. Se dico che una persona non mi piace non è un'offesa, cosa ben diversa dal dire che quel qualcuno è uno st… Rivendico il diritto di criticare, purchè rimanga nel perimetro delle cose non perseguibili per legge. Per questo credo che la legge Zan sull'omotransfobia avrebbe ...