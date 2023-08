Vannacci | il cartello choc in libreria | Qui il suo libro non lo vendiamo

(Di martedì 22 agosto 2023) Poi spiega meglio, come riporta Leggo, i motivi del rifiuto deldiche nelle classifiche di Amazon è in testa: 'A chi in questi giorni me lo chiede - prosegue Abatangelo - rispondo che ...

'Non chiedeteci il libro di, non lo vendiamo'. Ilapparso sulla vetrina di una libreria di Castelfanco Veneto fa parecchio discutere. La titolare dell'esercizio commerciale all'Ansa afferma: 'Non lo abbiamo ...'Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di'. Si legge su unappeso alle vetrine della libreria Ubik a Castelfranco Veneto , in provincia di Treviso . 'Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non ..."Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di". E' ilapparso oggi sulle vetrine della libreria Ubik a Castelfranco Veneto. "Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiedere alla mia ...

Castelfranco Veneto, spunta un cartello in libreria: “Non chiedeteci il ... il Resto del Carlino

Una libreria a Castelfranco Veneto sta attirando l'attenzione per un cartello apparso sulle sue vetrine che invita la clientela a non chiedere il libro scritto da Roberto Vannacci, intitolato "Il ...Il mondo è alla rovescia, non al contrario, altrimenti mi sbattono davanti al plotone di esecuzione del politicamente corretto assieme al generale Vannacci ...