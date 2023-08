Vannacci | gli italiani con il “sangue di Michelangelo e Giulio Cesare” e Crosetto lo “impallina” | ma il ministero del Made in Italy è nato per tutelare proprio questo

...si scaglia contro la 'dittatura delle minoranze', una categoria trasversale e 'nefasta' che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti ecc.ecc. Ne ha controambientalisti che ...E quindi ben venganointerventi di Donzelli, Bignami e di tutta l'ala più tradizionale di Fratelli D'Italia. leggi anche Castelfranco Veneto, cartello in libreria: non chiedete libro...Peccato " conclude Magi " cheitaliani li hanno votati per quelle promesse. Ma preferiscono accapigliarsi per difendere il servitore degli omofobi di Stato, piuttosto che dire la verità ...

Vannacci «la rimozione dall’incarico è stata la scelta giusta» Il Sole 24 ORE

Non accenna a placarsi la polemica sul generale dell'Esercito Roberto Vannacci, autore di "Il mondo al contrario", un saggio di circa 300 pagine con frasi omofobe e razziste. E proprio i… Leggi ...Due pesi e due misure. Sul caso dello scritto autopubblicato del parà Vannacci, il vicepremier leghista si fa paladino della libera circolazione delle idee e della tolleranza, mentre sula violenza del ...