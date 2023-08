Vannacci | gli italiani con il “sangue di Michelangelo e Giulio Cesare” e Crosetto lo “impallina” | ma il ministero del Made in Italy è nato per tutelare proprio questo

Ciò che davvero deve preoccupare del libro di Vannacci Nicola Porro

Se il generale Vannacci, con tutta l'influenza che gli viene dal ruolo di essere uno dei massimi esponenti dell'Esercito, ci chiama fanciulle e rimpiange i bei tempi antichi in cui le suddette ...Il generale Roberto Vannacci continua a far discutere e questa volta è il protagonista di un scontro tra i sindacati dei giornalisti Rai. Al centro della disputa c’è l’intervista andata in onda nell’e ...