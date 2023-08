Vannacci | Crosetto | “Sì diritto d’opinione ma ho agito da ministro | non mi sento isolato”

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilin un'intervista al 'Corriere della Sera': "Non ho parlato e non mi sono mosso da esponente politico, ho chiesto si facesse chiarezza interna" “Certo che rifarei quello che ho fatto perché ilalla Difesa, di tutti i cittadini italiani e di tutti i militari, doveva agire così. Non ho parlato e non mi sono mosso da esponente politico, ma, trattandosi di una cosa che toccava il mio ministero, da rappresentante delle istituzioni”. Lo afferma, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, ildella Difesa Guidosul casosottolineando di non sentirsi particolarmente “”. “Ho detto solo due cose: che non si dovevano giudicare tutte le Forze armate sulla base del pensiero di una persona e che il caso sarebbe stato affrontato secondo le regole ...

9.45: surifarei lo stesso "Rifarei quello che ho fatto perché il ministro alla Difesa doveva agire così. Non ho parlato da esponente politico ma da rappresentante delle istituzioni". ...... in un'altra intervista al Corriere della Sera, interviene il ministro della Difesa Guido: ... proprio per spegnere il caso ed evitare chediventasse un martire. Ma le assicuro che le ...... in un'altra intervista al Corriere della Sera, interviene il ministro della Difesa Guido: ... proprio per spegnere il caso ed evitare chediventasse un martire. Ma le assicuro che le ...

Caso Vannacci, Crosetto: "Ho agito da ministro, non da politico" TGCOM

Le parole del vice presidente del Consiglio in diretta su Facebook Matteo Salvini prende le difese del generale Roberto Vannacci, finito al centro delle polemiche dopo le frasi omofobe e razziste cont ...Vannacci non fa nessun passo indietro ... Sulla vicenda, in un’altra intervista al Corriere della Sera, interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto: “Rifarei quello che ho fatto perchè il ...