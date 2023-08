Vangelo di oggi 22 Agosto 2023 | Lc 1 | 26-38 | Video commento

(Di martedì 22 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 22, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te”. “Certamente il messaggio divino avrà riempito il cuore di Maria di luce e di L'articolodi22: Lc 1,26-38proviene da La Luce di Maria.

Forse,i Gay Pride dovrebbero comprendere meno carri colorati e più spranghe per andare a ... veramente, si rilegga attentamente sia la Bibbia (fonte di tutti i fraintendimenti) che ile, ......sinodale per avviare una pastorale rinnovata che corrisponda concretamente alle esigenze d'". ... Infine, "Papa Francesco esorta la Chiesa a " fare emergere la bellezza e la differenza del, ......di questo Consiglio hanno riflettuto con il Vescovo sul modo più opportuno di attuare quanto...da gruppi di laici formati e motivati a cui va la nostra fiducia per un annuncio del...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 21 Agosto 2023 - Cerco il Tuo volto

Esse sono la radice della comunità cristiana, la radice del Vangelo e la radice della compassione per le ferite sociali. Al termine della messa, la tradizionale processione dalla chiesa parrocchiale ...Faisalabad (Agenzia Fides) - Preghiera, solidarietà con gli sfollati, richiesta di giustizia: in tal modo la comunità cristiana in Pakistan vive i giorni successivi a quanto verificatosi il 16 agosto ...