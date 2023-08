(Di martedì 22 agosto 2023) Nonostante la brusca frenata nell’affare, le parti continuano a trattare per l’accordo definitivo. Con l’arrivo dello spagnolo, parte un centrocampista Sembrava tutto organizzato per il viaggio che avrebbe portato Gabria Roma dove poi avrebbe svolto le visite mediche a Villa Stuart. Tutto era pronto per vederlo all’opera con la maglia azzurra e invece manca ancora qualcosa per far sì che questo accada. Nelle ultime ore sono saltati alcuni accordi e la trattativa per l’iberico si è arenata.In questo momento gli intermediari sono a lavoro costantemente per risolvere gli ultimi disguidi e far arrivare la fumata bianca. Un velo di malumore si è abbattuto sui tifosi delche speravano di vedere il talento spagnolo già in campo per l’esordio al Maradona contro il Sassuolo. Mancano dieci giorni alla fine del mercato, il ...

Perché sono convinti che una scintilla di follia abbia armato la mano di Sacha, spingendolo in pochi minuti prima a colpire il padre nella camera da letto, accanto allegiàper il ...Sono stati bloccati nell'appartamento in cui alloggiavano e avevano le, stavano infatti per lasciare la città e fuggire. Sarebbero loro gli autori della brutale aggressione ai danni di ...In Tre con leSport Ricerca per: Home Sport Nardò Basket, raduno in sede, si ricomincia Nardò Basket, raduno in sede, si ricomincia 18/08/2023 - 10:29 Redazione Sport 0 40 NARDò - Il ...

Valigie pronte in casa Napoli: firma Veiga e va via Spazio Napoli

Il Crotone potrebbe salutare l'estremo difensore ex Catanzaro, in entrata interessa il terzino Alessandro Garattoni ...Moto in ordine e in perfette condizioni. Completa con tris di valigie originali, catena nuova D.I.D, batteria nuova e gomme in buono stato. Appena effettuato tagliando con sostituzione cinghie. Pronta ...