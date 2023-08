Valentina Ferragni sopravvive all’incubo | il brutto incidente con Matteo Politano

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 agosto 2023) Un’avventura in moto d’acqua perche si trasforma in un incubo: la sorella di Chiaraha raccontato ai suoi follower su Instagram una disavventura che ha rischiato di costarle caro. Insieme al fidanzatoNapoletano, ha vissuto momenti di paura e tensione quando un’escursione in mare si è trasformata in un’esperienza terrificante. Un episodio che ha messo a dura prova la loro incolumità e ha avuto conseguenze dolorose.: l’avventura che sembra trasformarsi in incubo Due settimane fa,hanno deciso di intraprendere un’escursione in moto d’acqua senza patente nautica in una località ...