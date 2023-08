Valentina Ferragni | la tragedia sfiorata con il fidanzato «Pensavo sarei morta»

(Di martedì 22 agosto 2023)ha condiviso una recente avventura vissuta con il suo compagno Matteo Napoletano. La coppia ha rischiato grosso mentre si stava godendo una vacanza in una delle piccole isole delle Antinelle francesi nei Caraibi, Saint-Barth. Il tutto è avvenuto a bordo di una moto d’acqua. Della terribile esperienza, per fortuna, è rimasto solo il...

Caraibi - Brutta avventura pernella splendida St Barths isola caraibica, con il fidanzato Matteo Napoletano ha sfiorato la tragedia durante un'escursione con la moto d'acqua, quando una tempesta li ha sorpresi ...e Matteo Napoletano se la sono vista brutta. La sorella minore di Chiara ha raccontato su Instagram la disavventura con il fidanzato che le è costata la rottura di due costole. '...Disavventura in vacanza a Saint Barths, nei Caraibi, pere il fidanzato Matteo Napoletano. La sorella di Chiara, anche lei influencer, ha infatti raccontato di un brutto incidente avuto durante un'escursione in moto d'acqua in ...

Valentina Ferragni, incidente in vacanza con il fidanzato Matteo Napoletano: "Ho due costole rotte" Today.it

"Pensavo di morire", Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano rischiano grosso e si fanno molto male, ecco il racconto.Disavventura in moto d'acqua ai Caraibi per Valentina Ferragni, che si rompe due costole. Polemica sul nuovo fidanzato che non piacerebbe alla sorella Chiara ...