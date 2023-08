Vaccini | da Usa ok al primo anti-virus respiratorio neonati per donne incinte

(Di martedì 22 agosto 2023) WASHINGTON – La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato ilvaccino da somministrare alleche protegge idalsinciziale (Rsv), causa di bronchiliti e polmoniti. Il vaccino, prodotto da Pfizer, viene somministrato alle madri nella fase avanzata di gravidanza e fornisce protezione ai bambini durante i primi sei mesi di vita. Si tratta dell’ultima arma nell’arsenale di vaccinazioni contro questoprincipale causa di ricovero ospedaliero nei, e responsabile della morte di migliaia di anziani ogni anno. Uno studio in doppio cieco su oltre 7.000in tutto il mondo ha dimostrato che il vaccino Pfizer, denominato Abrysvo*, ...

Il Comitato di esperti dei Cdc sulle raccomandazioni sui vaccini dovrebbe riunirsi a metà settembre e in quell'occasione potrebbe valutare il vaccino anti - Rsv.

