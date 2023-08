(Di martedì 22 agosto 2023) Washington, 22 ago. (Adnkronos Salute/W.Post) - La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato ilvaccino da somministrare alleche protegge idalsinciziale (Rsv), causa di bronchiliti e polmoniti. Il vaccino, prodotto da Pfizer, viene

Il Comitato di esperti dei Cdc sulle raccomandazioni suidovrebbe riunirsi a metà settembre e in quell'occasione potrebbe valutare il vaccino anti - Rsv.Se nel nostro paese la situazione è stabile e tranquilla, in alcune zone comema anche Gran ...a Rna messaggero e proteici aggiornati anche contro l'ultima variante Xbb.1.5 che ...Il Comitato di esperti dei Cdc sulle raccomandazioni suidovrebbe riunirsi a metà settembre e in quell'occasione potrebbe valutare il vaccino anti - Rsv. webinfo@adnkronos.com (Web Info) ...

Vaccini, da Usa ok a primo anti-virus respiratorio neonati per donne incinte La Gazzetta del Mezzogiorno

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato il primo vaccino da somministrare alle donne incinte che protegge i neonati dal virus ...VIDEO : Le Nazioni unite lanciano l'allarme e si appellano ai donatori per ricevere fondi per alimentare i generatori nella capitale nigerina e mantenere così fredde le dosi di vaccino ...