US Open 2023 | tutti gli italiani presenti nelle qualificazioni Plotone numeroso al maschile | spicca Fognini

(Di martedì 22 agosto 2023) Saranno diciotto i tennisti azzurridello US, ultimo Slam della stagione. Undavvero numero in campo, con ben quindici partecipazioni, mentre in quello femminile saranno solo tre le italiane al via. Tra gli uominiovviamente la presenza di Fabio, in quella che potrebbe essere anche la sua ultima partecipazione della carriera allo US. Il ligure non è nemmeno testa di serie e potrebbe incrociare al secondo turno Flavio Cobolli. L’Italia ha già nel tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La speranza è ovviamente quella che possano aggiungersi altri azzurri. Giulio Zeppieri, Alessandro Giannessi e ...

Non aveva compiuto ancora 16 anni, ma il talento di Francesco Totti quel 22 agosto 1993 era già chiarissimo. Trent'anni fa il Pupone si presentò al mondo del calcio davanti a "poche centinaia di ...Esce oggi, 22 agosto, in Francia Le temps des combats ( Il tempo delle battaglie ), l'autobiografia dell'ex presidente Nicolas Sakorzy . Nel libro, l'ex inquilino dell'Eliseo - alla guida della ...Poco dopo essere stato scarcerato dal gip del Tribunale dei minori, il il ragazzo arrestato nei giorni scorsi assieme ad altri sei amici per lo stupro di gruppo di Palermo non ha perso occasione di ...

US Open 2023, qualificazioni singolare femminile: sorteggio azzurre Adnkronos

Il gran giorno è arrivato. Dopo 34 anni, lo US Open torna in chiaro grazie a SuperTennis. Le dirette prendono il via oggi con l'inizio ...Per lo scalo toscano è il sesto sbarco dal 2023. A Lampedusa 941 migranti nell'hotspot, 250 in partenza (ANSA) ...