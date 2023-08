... la maggior parte di Maui è anche al culmine dellasecca, un aspetto che ha trasformato ... 'Sappiamo da molto tempo " anche in caso di, che però sono eventi che possono essere previsti ...La tempistica coincide con ladegliatlantici in corso, che finora ha risparmiato la costa del Golfo degli Stati Uniti, dove si concentrano gli esportatori di Gnl statunitensi. Le ...Al conto di quest'anno manca ancora ladegli, che gli esperti prevedono sarà superiore al normale per il riscaldamento degli oceani. Per questo molti chiedono a Biden di proclamare ...

Uragani, la stagione rischia di essere peggio del previsto WIRED Italia

Usa (Internazionale) L'uragano flagella il Southwest, la depressione continua a interessare una decina di stati dell’Ovest. Intanto il Canada brucia. Di Luca Celada ...Massima allerta per l'arrivo dell'Uragano Hilary E' allerta massima negli Stati Uniti d'America, in particolare in California, dove un potente Uragano sta puntando direttamente la città di Los Angeles ...