Upload | ufficializzata la data d' uscita della stagione 3

(Di martedì 22 agosto 2023) Amazon Prime Video ha annunciato lad'3 di, la serie tv sci-fi con Robbie Amell. Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente lapremièreterzadi, la serie tv creata da Greg Daniels con protagonisti Robbie Amell e Andy Allo. Lo streamer ha svelato anche alcune immagini in anteprimaprossima, composta da otto episodi, che verranno distribuiti due per volta ogni settimana. I nuovi episodi saranno disponibili dal 20 ottobre.è ambientato in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli a guida autonoma, assistenza AI e stampanti 3D per alimenti sono la ...

è ambientato in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli a guida autonoma, assistenza AI e stampanti 3D per alimenti sono la norma. Un mondo che non concepisce ...è ambientato in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni olografici, veicoli a guida autonoma, assistenza AI e stampanti 3D per alimenti sono la norma. Un mondo che non concepisce ...