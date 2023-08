Uomini e Donne | un’ex tronista debutta con il suo primo singolo | “Per mettersi in gioco c’è sempre tempo!”

(Di martedì 22 agosto 2023) Prima corteggiatrice, poidi, poi concorrente del Grande Fratello 5, in tutti i casi, Sonia Lorenzini si è distinta per il suo carattere schietto e senza filtri. La giovane influencer, grazie al piccolo schermo ha acquisito una certa popolarità e ha potuto vantare un certo seguito dopo la fine della trasmissione di Maria de Filippi. Da lì è uscita mano nella mano con Emanuele Mauti, una storia che però è giunta ben presto al capolinea. A far chiacchierare, la sua successiva storia d’amore con Federico Piccinato, ex corteggiatore anche lui del programma di Canale 5. Tra loro, la conoscenza è giunta al termine, anche perché, a detta di lei, a lui non è mai uscito nemmeno un “ti amo” di bocca. Negli ultimi anni, Sonia si è data da fare più che nel mondo dello showbitz, in giro per il mondo, documentando i suoi ...

Come ormai siamo ben abituati, è massiccia la presenza azzurra a caccia di un posto nel main draw: sono 15 glie 3 leper un totale di 18 nostri rappresentanti impegnati tra oggi e ...Autorità Giudiziaria e Carabinieri insieme per il cittadino, al fianco dellee degliche troppo spesso restano imbrigliati nella rete della violenza domestica. Ma in che modo E' proprio ...Ha continuato: " Ho sempre avuto problemi con il fatto che gliinvecchiano come vini pregiati e lecome fiori recisi . Disprezzo questo concetto e voglio combatterlo, ma penso anche che ...

"Uomini e Donne", il triangolo di Ida Platano TGCOM

Un noto volto di Uomini e Donne si mostra in pubblico così e i fan non riescono proprio a credere ai loro occhi! Uomini e Donne è un programma in onda dal 1996. Inizialmente il format del programma ...Una giurisdizione islamica in Italia Un pericolo. Preoccupa la proposta di un giudice speciale che decidere su matrimoni e diritto di famiglia, un’idea avanzata apertamente nei giorni scorsi, ...