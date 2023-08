Uomini e Donne Gossip | Veronica Ursida e Andrea Foriglio incantano a “Il più bello d’Italia”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 agosto 2023) Nella scintillante serata di “Il più”, il concorso di beauty & style, due volti familiari agli appassionati di “” hanno catturato l’attenzione., la bionda dagli occhi di ghiaccio nota per la sua ricerca dell’amore nella trasmissione di Maria De Filippi, è stata la madrina dell’evento, mentre, il carismatico corteggiatore del trono classico, ha conquistato il titolo di “Il più”.: Dal Trono Over al Contest di Bellezza Nel ruolo di madrina,ha incantato tutti con il suo abito verde speranza. Dopo la sua partecipazione come dama nel trono Over di ...