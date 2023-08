Università online | dove va la formazione del futuro

Leggi su panorama

(Di martedì 22 agosto 2023) Tra scenari futuristici e tradizioni insostituibili, mentre si avvicina la ripresa dell’attività accademica, irrompe il dibattito train presenza e da remoto, e gli esperti si interrogano sul valore da assegnare allauniversitaria. Sei su dieci. Questo è la proporzione fra il numero delle persone che sono già sul mercato del lavoro e quelle che necessiteranno nei prossimi cinque anni di una riqualificazione e di acquisire nuove competenze, secondo il Jobs of the Future Report pubblicato nel 2023 World Economic Forum. Per Daniela Piana, sociologa del diritto e politologa a Bologna, «le competenze non sono mai state così importanti, soprattutto quelle che servono per programmare passo passo il proprio percorso dicontinua per tutta la vita». Una società che vede la aspettativa di vita aumentare, il ...