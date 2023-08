Una docente attacca i genitori | “Siete un branco di falliti | non potete essere stanchi Io ho il cellulare acceso la notte per i miei studenti”

(Di martedì 22 agosto 2023) Spopola sui social il video dello sfogo di unapalermitana che riflette in modo piuttosto duro e polemico sul ruolo dei, toccando il tema della violenza sulle donne. L'articolo .

, Annalisa Piran, che insegnava inscuola primaria del trevigiano, è scomparsa a soli 50 anni lo scorso 18 agosto dopolotta conmalattia. A riportarlo è Il Gazzettino. Il lutto ...E non lo aveva fatto con la mise dimessa ed enunciativa delo perito di filosofia. No. Lui, di fronte ad(f)colta platea e con un sindaco Simone Cretaro legittimamente gongolante, ne ...... moderati da Giuliano Frosini,della Luiss Business School. Il tema è quello delle comunità ... abbia iniziato il suo percorso di affiancamento alla creazione dicomunità energetica comune, ...

Stupro Palermo, lo sfogo di una docente: "Genitori, siete un branco di falliti. Io lascio il cellulare acceso di notte per i miei studenti" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

La studentessa 11enne di Bagni di Tivoli avrebbe dovuto frequentare di nuovo la prima media. Il Tar ha valorizzato il progressivo miglioramento e criticato la mancata organizzazione da parte ...Una docente palermitana ha parlato in modo alquanto colorito e duro di questi temi in una diretta su Facebook che è andata virale nelle ultime ore, ottenendo migliaia e migliaia di visualizzazioni, in ...