Un turista a caso accolto come un colpo di mercato | geniale protesta dei tifosi del Malaga – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Hanno organizzato tutto nei minimi dettagli. Finte guardie del corpo, bandiere, fogli e palloni per gli autografi: idel, sconfortati dalla desolante sessione di calcioin cui il club non ha speso nemmeno un euro in cartellini per rinforzare la squadra, hanno deciso di inscenare unain aeroporto. Hanno individuato une lo hannofosse il nuovodidella loro squadra del cuore. L’uomo, inizialmente spaesato di fronte all’arrivo di un’orda di persone con la maglia biancoazzurra degli andalusi, si è poi perfino prestato al gioco: ha scattato foto e perfino firmato alcuni autografi. Ilha fatto il giro del ...