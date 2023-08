Un fondo straordinario per accantonare parte del Pil Pensioni | così si salvano i conti e gli anziani di domani

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Ministro Giorgetti, e non solo lui, sono preoccupati per ipubblici ed in particolare per il futurostico dei nostri giovani. E' interessante sapere che si sta guardando ad un futuro che non dà molte prospettive ai nostri figli, ma come in tutte le cose si sa che i problemi esistono, ma nessuno ha la voglia o la capacità di risolverli. Segui su affaritaliani.it