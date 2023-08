Un drone ucraino distrugge un bombardiere russo supersonico Tupolev Tu - 22

(Di martedì 22 agosto 2023) Undi fabbricazione ucraina è stato lanciato sabato contro una base aerea a sud di San Pietroburgo, riuscendo are unTu - 22. Questa notizia è ...

Undi fabbricazione ucraina è stato lanciato sabato contro una base aerea a sud di San Pietroburgo, riuscendo a distruggere un bombardiere russo supersonico Tupolev Tu - 22. Questa notizia è stata ...Nel fine settimana undell'esercitoha distrutto un bombardiere strategico supersonico russo, cioè un aereo militare progettato per ...Ma gli abitanti del centro alla periferia della capitale sembrano usciti dalle loro case preoccupati Nelle immagini i residenti russi in massa in strada impauriti dopo l'esplosione del: ...

L'onda esplosiva illumina la notte a Krasnogorsk: attacco ucraino, drone colpisce periferia di Mosca RaiNews

Due velivoli senza pilota sono stati abbattuti nella regione della capitale e altri due sono stati neutralizzati dai sistemi di guerra radioelettronica nella regione di Bryansk (ANSA) ...Lo Stato maggiore di Kiev ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano in cui fa il punto delle vittime e dei mezzi militari russi neutralizzati dal 24 febbraio 2022 ad oggi. Sarebbero 258.340 i so ...