Un anno e mezzo di guerra che abbiamo dimenticato | senza vincitori e vinti

(Di martedì 22 agosto 2023) Tra due giorni sarà passato undall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Diciotto mesi dopo bisogna aver la forza di ammettere che tutti hvinto, o forse tutti hperso: Mosca non è riuscita a conquistare il paese e nemmeno a porre fine al governo Zelensky ma si è appropriata di due repubbliche che da sempre ritiene proprie. Kiev ha respinto i carri russi arrivati in pochi giorni alle porte della capitale ma l’Ucraina già oggi è una nazione totalmente da ricostruire. Dal punto di vista militare siamo ormai alle prese con uno stallo totale. La famosa controffensiva di primavera annunciata da Kiev è fallita. Il recupero è stato nell’ordine di pochi km e le linee difensive russe halla fine tenuto. E poco cambierà in futuro anche con la fornitura dei famosi ...

