Ultime Notizie – Virus respiratorio sinciziale neonati | in Usa ok primo vaccino per donne in gravidanza

(Di martedì 22 agosto 2023) La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha approvato ilda somministrare alleincinte che protegge idal(Rsv), causa di bronchioliti e polmoniti. Il, prodotto da Pfizer, viene somministrato alle madri nella fase avanzata die fornisce protezione ai bambini durante i primi sei mesi di vita. Si tratta dell’ultima arma nell’arsenale di vaccinazioni contro questoprincipale causa di ricovero ospedaliero nei, e responsabile della morte di migliaia di anziani ogni anno. Uno studio in doppio cieco su oltre 7.000in tutto il mondo ha dimostrato che il ...

Stando, infatti, a quanto riportano le, i primi pagamenti da parte dell'Inps dovrebbero partire fra la fine di agosto e i primi giorni di settembre A febbraio, l'Inps ha, infatti, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina, ultime notizie live. Kiev: distrutto jet supersonico russo Tu-22. Von der Leyen vede Zelensky ad Atene QUOTIDIANO NAZIONALE

Ofelia - Amore e Morte news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano in uscita ...My Home My Destiny settembre 2023, trame e anticipazioni della nuova serie turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.