Ultime Notizie – Violenza su donne | cresce il numero di chi si affida ai corsi di autodifesa

(Di martedì 22 agosto 2023) Ogni 72 ore in Italia muore una donna e ogni giorno almeno 16denunciano di essere state stuprate. Unadi genere dalla quale provano a difendersi come possono ricorrendo, in sempre più casi, adi, ma non solo. Lo spray al peperoncino, i portachiavi con sirena incorporata contro i malintenzionati e bracciali che lanciano ‘sos’ alle centrali operative sono accessori che trovano sempre più acquirenti nel mondo femminile. Kit di sicurezza che dimostrano, però, come la paura di avvertire passi nel buio non si assopisca mai. Sono 75 i femminicidi da inizio anno, Anna Scala è solo l’ultima della lista, mentre secondo le statistiche della Direzione centrale della polizia criminale i casi disessuale sono stati 5.991 nel 2022 (l’81% dei casi con vittime ...

Mentre questo processo di morte stellare avviene, l'astro nellefasi sembra espellere i suoi ... 3 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTERelazionate telescopio spaziale James ...Il resto del comparto, invece, valuta leindiscrezioni sulla possibile revisione della tassa sugli extra profitti, con Abi e Forza Italia che sarebbero a favore delle deducibilita' della tassa ...I capi di Stato e di governo dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono in Sudafrica per dare il via a un vertice che mira a rafforzare il gruppo delle economie emergenti come ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Grecia addestrerà piloti F-16 Sky Tg24

Prosegue la trattativa fra Roma e Atalanta per l'arrivo nella capitale di Duvan Zapata. La valutazione dell'attaccante colombiano è di 10 milioni di euro: i nerazzurri vorrebbero incassare con ...Frosinone keeper Stefano Turati was banned for one game Tuesday for committing blasphemy in Saturday's 3-1 home loss to reigning Serie A champs Napoli. © ANSA ...