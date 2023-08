Ultime Notizie – utenti a caccia del video

(Di martedì 22 agosto 2023) L’orrore dello stupro di gruppo a Palermo si sposta su Telegram, dove tra migliaia diè partita una vera e propriaaldella violenza sessuale. Sul servizio di messaggistica istantanea sono centinaia le richieste per avere il filmato girato con lo smartphone dai 7 indagati, di cui oggi è iniziato l’interrogatorio davanti al gip. A denunciare il fatto anche Davide Faraone: “Se la vergogna avesse un colore sarebbe quello delle 14mila persone che si sono iscritte ad un canale telegram, creato con l’obiettivo di far circolare ildello stupro avvenuto a Palermo”, scrive su X il senatore di Italia Viva che poi spiega: “Sono due chat, una pubblica e una privata, in una di queste circola la foto della vittima con scritto: “È la troia di Palermo?” chiede un utente. “Sì”, rispondono altri tre””. Il ...

