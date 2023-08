Ultime Notizie – Spari in strada oggi a Gela | che cosa è successo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Sparatoriainin provincia di Caltanissetta. Due persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione altre due persone a bordo di uno scooter avrebbero iniziato a sparare. Sul posto sono arrivate le pattuglie di polizia e carabinieri. Uno dei feriti sarebbe in prognosi riservata, raggiunto da un proiettile in pieno volto, all’altezza della mandibola. L’altro è stato colpito a una mano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione