Ultime Notizie – Sparatoria in Francia oggi | morto un bimbo | le ultime notizie

(Di martedì 22 agosto 2023) Un bambino di dieci anni èa Nimes in, dopo essere rimasto ferito alla schiena in una, legata al traffico di droga. "Un dramma enorme che non resterà impunito", ha commentato il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin con un tweet. La vittima si trovava in auto insieme allo zio, rimasto ferito da tre proiettili, ma non in pericolo di vita, e a un altro ragazzo di 7 anni rimasto illeso. Si tratta di "vittime collaterali" e "in alcun modo collegate alla realtà criminale", ha precisato a Bfmtv Jerome Bonet, il prefetto del Gard. Sarebbero almeno quattro gli aggressori ancora a piede libero, mentre l'auto con cui hanno effettuato l'aggressione è stata ritrovata e risulta rubata.