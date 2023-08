Ultime Notizie – Serena Williams mamma per la seconda volta | è nata Adira River

(Di martedì 22 agosto 2023)diventaper la. L’ex tennista statunitense e il marito Alexis Ohanian annunciano la nascita della suafiglia,Ohanian., 41 anni, ha pubblicato un video su TikTok che la mostra insieme alla neoe a sua figlia maggiore Olympia. Ad accompagnare il video le parole “benvenuto mio bellissimo angelo”. Anche Ohanian ha confermato la notizia, rivelando il nome della figlia in un comunicato pubblicato sui suoi social media. “Benvenuta,Ohanian”, ha scritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

