Ultime Notizie – Salario minimo promosso dal Financial Times | “Funziona”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) “Ilperché riduce la disuguaglianza salariale senza penalizzare l’occupazione, anche se la produttività non viene incrementata”. E’ quanto si legge in un’analisi sul “”, che però non dà conto del dibattito politico in corso in Italia. Quando la Germania ha introdotto ilnel 2015, ricorda il quotidiano britannico, ha ridotto la disuguaglianza salariale senza danneggiare le prospettive occupazionali delle persone. Lo stesso è accaduto nel Regno Unito: quando nel 2016 il governo conservatore ha aumentato ilper gli over 25, questo non ha incrementato granché la produttività, ma ha ridotto le retribuzioni basse e allo stesso tempo sono cresciuti i livelli di ...