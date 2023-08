Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto Toto Cutugno ha 80 anni appena compiuti a luglio il cantatore si è spento oggi intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato a dare notizia il suo manager Danilo Mancuso che spiega che dopo una lunga malattia il cantante si era aggravato negli ultimi mesi un altro pezzo importante della musica italiana teneva di lui resteranno canzoni che hanno fatto il giro del mondo a partire dall’ italiano il brano del 1983 sono addolorato per ciò che è successo Chiedo scusa alla ragazza e la sua famiglia sono tornato indietro insieme al ragazzo di 17 anni per aiutare ma mi è stato detto che la ragazza era consenziente è in lacrime Christian maroni a 19 anni ascoltato per primo questa mattina dal GIP di Palermo Marco Gaeta in mattinata si sono conclusi ...