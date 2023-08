Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno normalmente gli esteri in apertura Il Giornale di avere distrutto una nave militare Ucraina nel Mar Nero che si sarebbe trovato nei pressi degli impianti di gas russi in una nota Il Ministero della Difesa ha fermato la notte scorsa l’equipaggio della porta del Mar ha distrutto nave da ricognizione delle Forze Armate ucraine nella zona degli impianti Lucy riproduzione del gas il Ministero Non fornisce altri dettagli dell’incidente che è venuto tutto dopo la notizia Ho dato da Mosca di aver sventato attacco contro gli ucraini nei pressi della Crimea secondo quanto comunicato due aerei senza pilota sono stati abbattuti nella regione di Mosca gli altri due sono stati intercettati a nord-est del Confine ucraino i voli sono stati temporaneamente sospesi da e per gli aeroporti di Mosca intanto ...