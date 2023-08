Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura di giornale guerra in Ucraina tensioni nel Mar Nero Mosca Avvisa un aereo da caccia Russo ha distrutto durante la notte una nave da ricognizione ha detto il Ministero della Difesa Russo secondo quanto riferito dalla CNN ti risponde annunciando di aver distrutto un jet supersonico Russo la regione di nuovo gorod dov’è avvenuto l’attacco si trova a nord ovest di Mosca a centinaia di chilometri dal confine russo con Ucraina Intanto il presidente Putin e celebra la bandiera nazionale di certo Spero nella Vittoria mentre Ursula von der leyen e scrive che l’incontro continenti è stato proficuo andiamo a noi al che secondo la polizia non è stato un incidente la donna che con l’auto ha investito 7 per ieri sulle strisce a Manhattan a ...