Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio acontinua indagini sulla morte di Stefan al bimbo di 8 anni deceduto il 17 agosto alle Terme di Cretone a Palombara Sabina dopo essere rimasto incastrato all’interno della conduttura di scarico la procura si concentra sulla senza della di protezione del condotto che potrebbe essere stata rimossa per velocizzare il deflusso dell’acqua come raccontato da uno dei bagnini a Repubblica in questo modo la piscina veniva svuotata più velocemente ci dicevano di sbrigarci per non pagarci gli straordinari un incendio spinto dal vento forte è interessato l’Isola d’Elba a Livorno e in particolare il territorio di Rio d’Elba In totale sono bruciati finora 14 per precauzione sono state fatte evacuare 700 persone dal Camping Village canapai ed alcune ...