Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione un buon pomeriggio da Francesco in studio non c’è tregua per gli italiani sempre più fiaccati dal caldo dell’acqua provocati da un anticiclone Caronte che sta rendendo quasi impossibile uscire di casa di giorno e dormire la notte senza l’aria condizionata il bollettino diramato dal Ministero della Salute parla chiaro per la giornata di oggi 22 agosto sono ben 16 su 27 le città che conquistano il cosiddetto livello di allerta 3 quello che richiede più attenzione perché come ricordano portale tanto più prolungate l’ondata di calore tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute Ci aspettiamo una valutazione positiva dei progressi nel pacchetto di allargamento di ottobre una seguente decisione da parte degli stati membri dell’Unione Europea di aprire i negoziati di adesione ...