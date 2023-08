Ultime Notizie Roma del 22-08-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio inizi giovedì le procedure che vedranno il riversamento dell’ acqua radioattiva contenuta nelle cisterne dello stabilimento nucleare di Fukushima devastato dal disastro del Marzo 2011 ha deciso il premier giapponese fumio kishida dopo aver ispezionato la scorsa domenica la centrale in fase di smantellamento aver incontrato le associazioni locali dei Pescatori autorizzazione alla procedura era stata data dal predecessore di chi nel Aprile 2021 un incendio spinto dal vento forte interessato l’Isola d’Elba in provincia di Livorno in particolare il territorio di Rio d’Elba per precauzione state a scopo precauzionale il Camping Village canapai che si trova su un’area collinare vicino portano evacuate anche alcune abitazioni non si registrano feriti o persone ...