Ultime Notizie – programma e orari | italiani in gara

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023)ina caccia di medaglie oggi, 22 agosto 2023, nella quarta giornata dei Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Nelpomeridiano, che sarà trasmesso in diretta tv su Rai e Sky, riflettori sul campione olimpico Gianmarco Tamberi e su Marco Fassinotti nella finale del salto in alto maschile. Daisy Osakue cerca un risultato di prestigio nella finale del disco femminile. Ludovica Cavalli al via della finale dei 1500 metri. Negli 800 metri maschili in pista nelle batterie Simone Barontini, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu. Nelle semifinali dei 400 metri maschili c’è Davide Re. Ayomide Folorunso ambiziosa nelle semifinali dei 400 femminili. MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA,DI OGGI 18.40 – 100 ostacoli – Batterie; 19.20 – 800 m maschili – Batterie: Barontini, Pernici, ...